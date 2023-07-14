Последовал за Павелко: генерального секретаря УАФ отправили в СИЗО

Суд отправил Юрия Записоцкого под арест по делам по хищению бюджетных средств. Чиновник несколько раз избегал судебного заседания под предлогом вызова в ТЦК.

У руководства УАФ продолжаются проблемы с законом. Месяц назад львовский суд отправил в СИЗО президента ассоциации Андрея Павелко без возможности внесения залога.

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Причиной послужило подозрение в коррупции во время строительства завода по производству искусственной травы для полей. Руководство ассоциации подозревают в хищении бюджетных средств.

Теперь же приговор вынес и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий. Суд избрал меру пресечения чиновнику в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Записоцкий должен пробыть в СИЗО до 13 сентября. Ранее Юрий избегал судебных заседаний под видом вызовов в ТЦК и прохождения военно-больничной комиссии.

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Ранее суд установил меру пресечения Павелку и Записоцкому в виде двух месяцев ареста. Однако за них был внесен залог в размере около 20 миллионов гривен. Позже, когда председателя УАФ арестовали, залог был перечислен в пользу государства.