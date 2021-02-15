Геннадій Пасіч – автор найкращого голу України у 2020 році: відео
У понеділок, 15 лютого, в онлайн-режимі відбулася урочиста церемонія нагородження "Футбольні зірки України-2020". На ній експерти обрали та вболівальники обрали найкращий гол в Україні у 2020 році.
Джерело:24 канал
Переможцем у цій номінації став футболіст Вереса Геннадій Пасіч і його гол у ворота Гірника-Спорту.
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Загалом експертам довелося переглянути сотні голів, які були забиті в УПЛ та ПФЛ, а також збірною України. До фіналу потрапило лише десять з них. Однак у списку двічі представлений Віктор Циганков. Сюди потрапили його гол у футболці Динамо, а також переможний удар у матчі збірної України проти Іспанії.
Згодом була відібрана трійка суперфіналістів на автора найкращого голу року:
- Дмитро Хомченовський (Зоря, Луганськ)
- Геннадій Пасіч (Верес, Рівне)
- Віктор Циганков (збірна України) – пам'ятний гол у ворота Іспанії
Відео голу Пасіча
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