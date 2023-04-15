Будет работать в Первой лиге: владелец сенсационного украинского клуба приобрел машину VAR
Источник:Твиттер Полесья
Президент Полесья Геннадий Буткевич решил заняться благотворительностью. Все ради того, чтобы добиться справедливости.
Владелец житомирского коллектива Геннадий Будкевич купил машину VAR. Система будет работать на матчах Первой лиги.
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Инвестиция в справедливость
Президент волков уверяет, что его благотворительная акция касается чисто справедливых видений. Буткевич желает, чтобы команды выступали в равных условиях. Также владелец житомирского коллектива считает, что такая его инициатива сможет уменьшить количество конфликтов и спорных эпизодов.
Полесье будет всегда играть только на победу, а неудачи делают нас сильнее. Для меня в футболе нерушим принцип, что результат на поле для обеих команд решается в равных условиях и честной борьбе. Я не хочу анализировать ошибки судей в матчах моей команды, поэтому я готов помочь арбитрам этих ошибок избежать. Мое решение о приобретении машины VAR – это решение минимизировать спорные эпизоды,
– отметил Буткевич.
Также президент Полесья рассказал, что система будет работать не только на матчах Украинской Премьер-лиги, но и на поединках Первой лиги. К тому же машина VAR будет обслуживать все клубы этих дивизионов, а не только ограничится трудом на матчах Полесья.
Я финансирую установку в автомобиль оборудования VAR и передаю его на баланс судейского корпуса УАФ. Автомобиль будет обслуживать не только Полесье, но и других команд УПЛ и Первой лиги. Считайте, что это моя инвестиция в справедливый результат на поле для всех украинских клубов,
– рассказал Буткевич.
Результаты Полесья
- Скорее всего житомирский коллектив сможет выйти в элитный дивизион Украины. Полесье уже постукивает в дверь УПЛ, занимая вторую строчку в чемпионской группе Первой лиги.
- В составе "волков" выступают бывшие игроки УПЛ, такие как Владислав Вакула, Филипп Будковский, Андрей Гитченко, Василий Грицук, Олег Кудрик, Владислав Огиря, Дмитрий Шастал и другие. Также Полесье готово было приобрести динамовцев Владислава Супрягу, Александра Андриевского и Андрея Тотовицкого из Шахтера.
- Также бывший директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денис считает, что П олеся в будущем будет бороться за титул чемпиона Украины.