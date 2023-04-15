Будет работать в Первой лиге: владелец сенсационного украинского клуба приобрел машину VAR

Президент Полесья Геннадий Буткевич решил заняться благотворительностью. Все ради того, чтобы добиться справедливости.

Владелец житомирского коллектива Геннадий Будкевич купил машину VAR. Система будет работать на матчах Первой лиги.

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Инвестиция в справедливость

Президент волков уверяет, что его благотворительная акция касается чисто справедливых видений. Буткевич желает, чтобы команды выступали в равных условиях. Также владелец житомирского коллектива считает, что такая его инициатива сможет уменьшить количество конфликтов и спорных эпизодов.

Полесье будет всегда играть только на победу, а неудачи делают нас сильнее. Для меня в футболе нерушим принцип, что результат на поле для обеих команд решается в равных условиях и честной борьбе. Я не хочу анализировать ошибки судей в матчах моей команды, поэтому я готов помочь арбитрам этих ошибок избежать. Мое решение о приобретении машины VAR – это решение минимизировать спорные эпизоды,

– отметил Буткевич.

Также президент Полесья рассказал, что система будет работать не только на матчах Украинской Премьер-лиги, но и на поединках Первой лиги. К тому же машина VAR будет обслуживать все клубы этих дивизионов, а не только ограничится трудом на матчах Полесья.

Я финансирую установку в автомобиль оборудования VAR и передаю его на баланс судейского корпуса УАФ. Автомобиль будет обслуживать не только Полесье, но и других команд УПЛ и Первой лиги. Считайте, что это моя инвестиция в справедливый результат на поле для всех украинских клубов,

– рассказал Буткевич.

Результаты Полесья