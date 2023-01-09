В первом тайме команды обменялись голами. На 67-й минуте Генк впервые за матч повел в счете благодаря мячу Пола Онуачу, а шесть минут до взятия ворот Брюгге на поле появился Роман Яремчук.

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Ванакен: Не было реализации моментов

На экваторе второго тайма украинский нападающий стал главной неудачницей поединка. Яремчук ошибся с убийственной позиции после передачи от Ритса.

Роман как-то очень хило пробил мимо ворот и схватился за голову, что и сделала вся команда Брюгге и тренерский штаб. Такого 100-процентного момента у гостей в поединке уже не было.

Заработали исключение. С поля на 75-й минуте ушел Лубаде Абакар Силла. Уже через шесть минут Генк воспользовался большинством и забил третий гол в ворота Брюгге.

В итоге – 3:1, победа Генка.

После поединка капитан Брюгге прокомментировал выездное поражение. Ханс Ванакен назвал причину поражения, в котором вспомнил ужасный промах Яремчука.

"Можно отметить гораздо больше, чем просто поражение 1:3. При ничейном счете мы могли выходить вперед, а когда соперник сделал результат 2:1, то еще не все было потеряно. Не было реализации моментов", – рассказал один из лидеров Брюгге.

Был шанс когда Ритс отдал классный пас Яремчуку, но Роман свой шанс не использовал. Впрочем, я уверен, что с новым тренером Скоттом Паркером мы вскоре сделаем шаг вперед и покажем прогресс.

– добавил капитан.

К слову. Эдуард Соболь просидел весь матч на скамейке запасных.

42-летний Скотт Паркер неудачно дебютировал на тренерском мостике Брюгге. Его назначение дает Яремчуку еще один шанс зарекомендовать себя в новой команде. Если Роман будет дальше промахиваться с таких позиций, то будет продолжать "греть" скамейку запасных.

В следующем матче Брюгге дома примет Андерлехт (15 января).