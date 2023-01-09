У першому таймі команди обмінялись голами. На 67-й хвилині Генк вперше за матч повів у рахунку завдяки м'ячу Пола Онуачу, а шість хвилин до взяття воріт Брюгге на полі з'явився Роман Яремчук.

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Ванакен: Не було реалізації моментів

На екваторі другого тайму український нападник став головною невдахою поєдинку. Яремчук схибив із вбивчої позиції після передачі від Рітса.

Роман якось дуже кволо пробив повз ворота та схопився за голову, що й зробила уся команда Брюгге та тренерський штаб. Такого 100-відсоткового моменту у гостей в поєдинку вже й не було.

Натомість заробили вилучення. З поля на 75-й хвилині пішов Лубаде Абакар Сілла. Вже через шість хвилин Генк скористався більшістю та забив третій гол у ворота Брюгге.

У підсумку – 3:1, перемога Генка.

Після поєдинку капітан Брюгге прокоментував виїзну поразку. Ханс Ванакен назвав причину поразки, у якій пригадав жахливий промах Яремчука.

"Можна відзначити набагато більше, аніж просто поразка 1:3. За нічийного рахунку ми могли виходити вперед, а коли суперник зробив результат 2:1, то ще не все було втрачено. Не було реалізації моментів", – розповів один із лідерів Брюгге.

Був шанс, коли Рітс віддав класний пас Яремчуку, але Роман свій шанс не використав. Втім, я впевнений, що з новим тренером Скоттом Паркером ми невдовзі зробимо крок уперед і покажемо прогрес,

– додав капітан.

До слова. Едуард Соболь просидів увесь матч на лаві запасних.

42-рінчий Скотт Паркер невдало дебютував на тренерському містку Брюгге. Його ж призначення дає Яремчуку ще один шанс зарекомендувати себе у новій команді. Якщо Роман буде далі хибити із таких позиції, то буде продовжувати "гріти" лаву запасних.

У наступному матчі Брюгге вдома прийме Андерлехт (15 січня).