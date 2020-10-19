Украинский защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко сделал результативную передачу в матче 9 тура чемпионата Бельгии против "Левена" (2: 2).

На 45 минуте Богдан отдал голевой пас на Тау, который сделал счет 2:0. Михайличенко отыграл весь матч, пишет24 канал.

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В итоге, "Андерлехт" не смог удержать преимущество, и в матче была зафиксирована ничья (2:2).

Это его дебютный ассистент в чемпионате. Богдан сыграл уже 8-й матч за бельгийскую команду. После 9 туров "Андерлехт" идет в середине турнирной таблицы – на 9 месте.

Видео ассиста Михайличенко