Український захисник "Андерлехта" Богдан Михайліченко зробив результативну передачу в матчі 9 туру чемпіонату Бельгії проти "Левена" (2: 2).

На 45 хвилині Богдан віддав гольовий пас на Тау, який зробив рахунок 2:0. Михайліченко відіграв весь матч, пише 24 канал.

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У підсумку, "Андерлехт" не зміг утримати перевагу, і в матчі була зафіксована нічия (2:2).

Це його дебютний асист в чемпіонаті. Богдан зіграв вже 8-й матч за бельгійську команду. Після 9 турів "Андерлехт" йде в середині турнірної таблиці – на 9 місці.

Відео асисту Михайліченка