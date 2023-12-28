Футбольный менеджер считает, что участники чемпионата Украины должны получить бронирование на период мобилизации. В противном случае сезон может быть не доигран.

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Мисюра: Если клубы не будут играть, то из кого будет комплектоваться сборная Украины

В то же время, Анатолий Мисюра отметил, что не будет препятствовать футболистам или работникам клуба, которые пойдут защищать страну от российских захватчиков.

Футболисты выполняют свои задачи, сборная играет на международных турнирах, где защищает честь Украины. Сборная комплектуется игроками футбольных клубов. А если клубы не будут играть, то из кого будет комплектоваться сборная Украины? Какие-то гарантии должны быть для футболистов, которые доиграют до конца чемпионата, будут играть дальше. Они ведь работают, не гуляют. Работа оплачивается, облагается налогом. Мы понимаем, что идет война. Если кто-нибудь из футболистов захочет пойти защищать страну, никто ему препятствовать или отказывать не будет,

– рассказал генеральный директор Черноморца.

История с повестками в Оболони