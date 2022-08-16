В соседней стране известно, где сборная Украины примет Шотландию в Лиге наций
Источник:УАФ
Сборная Украины по футболу сыграла одну часть поединков группового раунда Лиги наций-2022/2023. Подопечным Александра Петракова осталось провести еще три поединка.
Польша снова протягивает руку помощи
В последнем туре "сине-желтые" будут принимать Шотландию. Наша сборная определилась с местом поединка.
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Украина снова сыграет в Польше, которая стала настоящим надежным союзником в войне против России, но не забывает протягивать руку помощи нашей стране на спортивном фронте.
Подопечные Александра Петракова проведут игру с шотландцами в Кракове на 15-тысячном стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского. На этой арене выступает местный футбольный клуб Краковия.Обратите внимание! Матч запланирован на 27 сентября, а время встречи – в 21:45 по киевскому времени.
Перед этим Украина сыграет первый матч против Шотландии, который пройдет 21 сентября. А уже 24 сентября украинцы будут гостить дома в Армении.
Как выступала сборная Украины в Лиге наций-2022/2023
- Пока украинская сборная идет без поражений.
- Свой путь в квартете B1 наша сборная начала матчем против Ирландии. Единственный гол динамовца Виктора Цыганкова принес "сине-желтым" минимальную выездную победу 0:1.
- В следующем поединке команда Петракова дома разгромила Армению со счётом 3:0.
- Первая мировая была расписана 14 июня. Ирландцы вырвали одно очко у украинцев. Итоговый результат матча 1:1. Единственный мяч за украинскую команду забил Артем Довбик.