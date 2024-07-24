На проведение зимней Олимпиады-2030 претендовали Франция, Швеция, США и Швейцария. В итоге, именно первая страна из этого списка получила почетное право.

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Четвертая зимняя Олимпиада для Франции

Сообщается, что зимние Олимпиада и Паралимпиада 2030 года состоятся во французских Альпах. Большинство видов спорта на льду будет принимать Ницца.

До 1 октября 2024 года Франция обязана будет предоставить ключевые финансовые гарантии по проведению Игр-2030, а до 1 марта 2025 года их должен ратифицировать парламент. Игры состоятся с 8 по 24 февраля 2030 года.

Смотрите видео с объявлением хозяина Олимпиады-2030

Справка. Франция в четвертый раз проведет зимнюю Олимпиаду. ОИ-1924 проходили в Шамони-Мон-Блан, Игры-1968 в Гренобле, а Олимпиада-1992 – в Альбервиле.

Напомним, что Олимпийские игры-2026 будет принимать Италия (Милан и Кортина-д'Ампеццо).