На проведення зимової Олімпіади-2030 претендували Франція, Швеція, США та Швейцарія. У підсумку, саме перша країна з цього списку здобула почесне право.
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Четверта зимова Олімпіада для Франції
Повідомляється, що зимові Олімпіада та Паралімпіада 2030 року відбудуться у французьких Альпах. Більшість видів спорту на льоду прийматиме Ніцца.
До 1 жовтня 2024 року Франція зобов'язана буде надати ключові фінансові гарантії щодо проведення Ігор-2030, а до 1 березня 2025 року їх має ратифікувати парламент. Ігри відбудуться з 8 по 24 лютого 2030 року.
Дивіться відео з оголошенням господаря Олімпіади-2030
Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2026 прийматиме Італія (Мілан і Кортіна-д'Ампеццо).