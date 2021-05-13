Правда, игра, скорее всего, пройдет не в Лиссабоне, а на главной арене Порту "Эштадиу ду Драгау".

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Переговоры между представителями УЕФА и властями Португалии привели к соглашению о проведении финала Лиги чемпионов в Порту. Игра между Манчестер Сити и Челси состоится 29 мая.

Источник также отмечает, что болельщики каждого из клубов, которые встретятся в финале, получат билетную квоту в размере от 4,5 до 6 тысяч.

Стамбулу предлагают принять финал в 2023 году

УЕФА рассматривает возможность проведения в Стамбуле финала Лиги чемпионов-2022/23 в качестве компенсации за 2021 год и своеобразный подарок к 100-летию Турецкой Республики.

На данный момент проведение финала Лиги чемпионов 2023 года запланировано в Мюнхене на "Альянц-Арене".

Заметим, что финал Лиги чемпионов во второй раз могут перенести из Стамбула. Решающий матч должен был состояться в Стамбуле в 2020 году, однако игра была перенесена в Лиссабон из-за пандемии коронавируса.