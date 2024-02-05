Мундиаль будет проходить в 16 городах: 11 (США), 3 (Мексика) и 2 (Канада). Начиная со стадии четвертьфинала все поединки будут проходить только на территории Соединенных Штатов Америки.

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Где состоится финал ЧМ-2026

Накануне Международная федерация футбола объявила место, где состоится финал и обнародовала полное расписание поединков по стадионам.

На проведение главного матча, который пройдет 19 июля, претендовали три стадиона: в Далласе, Лос-Анджелесе и Нью-Джерси. В итоге ФИФА выбрала именно последний вариант – "Метлайф стедиум". Арена расположена в 8 километрах от Нью-Йорка и вмещает 82 500 зрителей.

На этом стадионе домашние поединки проводят две команды НФЛ – "Нью-Йорк Джаентс" и "Нью-Йорк Джетс". Стадион был открыт в 2010 году.

Матч-открытие состоится в Мехико на легендарном стадионе "Ацтека", который открылся в 1966 году, а поединок за "бронзу" примет "Хард Рок стедиум" в Майами. Наибольшее количество поединков турнира получил Даллас: на "AT&T стедиум" состоится сразу 9 встреч.



Места проведения всех матчей / фото с сайта FIFA

Справка. ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является Аргентина, которая на турнире в Катаре в финале переиграла Францию в послематчевой серии пенальти.