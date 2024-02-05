Мундіаль відбуватиметься у 16 містах: 11 (США), 3 (Мексика) та 2 (Канада). Починаючи зі стадії чвертьфіналу всі поєдинки проходитимуть лише на території Сполучених Штатів Америки.

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Де відбудеться фінал ЧС-2026

Напередодні Міжнародна федерація футболу оголосила місце, де відбудеться фінал та оприлюднила повний розклад поєдинків по стадіонах.

На проведення головного матчу, який пройде 19 липня, претендували три стадіони: в Далласі, Лос-Анджелесі та Нью-Джерсі. У підсумку ФІФА обрала саме останній варіант – "Метлайф стедіум". Арена розташована за 8 кілометрів від Нью-Йорка та вміщує 82 500 глядачів.

На цьому стадіоні домашні поєдинки проводять дві команди НФЛ – "Нью-Йорк Джаєнтс" та "Нью-Йорк Джетс". Стадіон був відкритий у 2010 році.

Матч-відкриття відбудеться в Мехіко на легендарному стадіоні "Ацтека", який відкрився у 1966 році, а поєдинок за "бронзу" прийме "Хард Рок стедіум" у Маямі. Найбільшу кількість поєдинків турніру отримав Даллас: на "AT&T стедіум" відбудеться одразу 9 зустрічей.



Місця проведення всіх матчів / фото з сайту FIFA

Довідка. ЧС-2026 триватиме з 11 червня по 19 липня. Чинним чемпіоном світу є Аргентина, яка на турнірі в Катарі у фіналі переграла Францію в післяматчевій серії пенальті.