Бой Усик – Джошуа состоится на стадионе Тоттенхэма, – Sky Sport

Бой между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александром Усиком (18-0, 13 КО) пройдет в Лондоне. Вечер бокса состоится на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.

Стадион на 62 тысячи мест является лучшим вариантом для проведения боя в сентябре.

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Точная дата чемпионского боя еще неизвестна, но ожидается, что он пройдет в сентябре этого года. В бою Джошуа – Усик на кону будут чемпионские титулы в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO. Сам Усик является обязательным претендентом на титульный бой WBO.

Что известно о бое Усик – Джошуа