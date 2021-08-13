Лига чемпионов, АПЛ и Серия А: где смотреть главные футбольные матчи в Украине

13 августа 2021 , 14:30
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Источник:

24 канал

В сезоне-2021/2022 произошло перераспределение прав на трансляции сильнейших футбольных чемпионатов Европы и матчей Лиги чемпионов. Мы собрали в один список каналы и платформы, на которых можно следить за топ-матчами в Украине.

Где смотреть УПЛ

В 2021 году УПЛ в дальнейшем остается без единого телепула, о котором даже уже никто не говорит на официальном уровне. Матчи УПЛ можно смотреть на каналах "Футбол 1/2/3", 2+2 и УНИАН.

Стоящее Украинским болельщикам запретили поддерживать сборную в матче с Казахстаном на стадионе

Каналы "Футбол 1/2/3" транслируют домашние матчи УПЛ таких клубов:

  • Шахтер
  • Десна
  • Ворскла
  • Александрия
  • Металлист 1925
  • Колос
  • Минай
  • Рух
  • Мариуполь
  • Львов
  • Верес
  • Черноморец
  • Ингулец
Для того, чтобы смотреть эти каналы на платформе Oll.tv нужно иметь подписку xtra sport inclusive.

На каналах 2+2 и УНИАН домашние матчи УПЛ трех клубов:

  • Динамо
  • Заря
  • Днепр-1
Поединки этих команд можно бесплатно смотреть на ютуб-канале FootballHub.

АПЛ

В Украине матчи английской Премьер-лиги транслируют телеканалы Setanta Sports и Setanta Sports +.

  • Каналы Setanta Sports и Setanta Sports + есть сразу на нескольких платформах. На Oll.tv канал доступен по подписке oll inclusive.
  • Для просмотра канала на платформе Megogo нужно иметь подписку "Спорт", "Максимальная" или "Оптимальная".

Setanta Sports и Setanta Sports + предлагают смотреть спортивные мероприятия прямо на своем сайте.

Серия А, Ла Лига, Бундеслига, Лига 1

С 2021 года матчи итальянской Серии А больше не будут транслироваться на каналах "Футбол 1/2/3"!

Как и поединки испанской Ла Лиги, немецкой Бундеслиги и французской Лиги, Серия А исключительно на платформе Megogo.

Для просмотра поединков любой из лиг пользователям Megogo нужно иметь подписку "Максимальная" или "Спорт".

Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций

В 2021 году каналы "Футбол 1/2/3" полностью утратили права на трансляцию матчей еврокубков.

Поединки Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций будут только на платформе Megogo. Для этого нужно приобрести подписку "Максимальная" или "Спорт".

Трансляция матчей будет доступна на каналах Megogo "Футбол 1/2/3/4"

Матчи сборной Украины

Каналам "Футбол 1/2/3" удалось сохранить за собой право транслировать матчи сборной Украины по футболу.

Каналы продолжат трансляцию поединков сборной Украины и других команд в отборе на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Кроме того, каналы будут показывать товарищеские поединки национальных сборных и финальную стадию Лиги наций УЕФА.

Для просмотра матчей сборных нужно иметь подписку xtra sport inclusive на платформе Oll.tv.

Сколько стоят подписки

Oll.tv

  • oll inclusive (спортивные каналы в пакете – Setanta Sports, Setanta Sport +, "Футбол 3") – 109 гривен в месяц;
  • xtra sport inclusive (спортивные каналы в пакете – Setanta Sports, Setanta Sport +, "Футбол 1/2/3") – 189 гривен в месяц.

Megogo

  • "Спорт" (спортивные каналы в пакете – Megogo "Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 199 гривен в месяц;
  • "Оптимальная" (спортивные каналы в пакете – Setanta Sports, Setanta Sport +) – 199 гривен в месяц;
  • "Максимальная" (спортивные каналы в пакете – Megogo "Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 299 гривен в месяц.
Автор: Михайло Гема