Лига чемпионов, АПЛ и Серия А: где смотреть главные футбольные матчи в Украине
Источник:24 канал
В сезоне-2021/2022 произошло перераспределение прав на трансляции сильнейших футбольных чемпионатов Европы и матчей Лиги чемпионов. Мы собрали в один список каналы и платформы, на которых можно следить за топ-матчами в Украине.
Где смотреть УПЛ
В 2021 году УПЛ в дальнейшем остается без единого телепула, о котором даже уже никто не говорит на официальном уровне. Матчи УПЛ можно смотреть на каналах "Футбол 1/2/3", 2+2 и УНИАН.
Стоящее Украинским болельщикам запретили поддерживать сборную в матче с Казахстаном на стадионе
Каналы "Футбол 1/2/3" транслируют домашние матчи УПЛ таких клубов:
- Шахтер
- Десна
- Ворскла
- Александрия
- Металлист 1925
- Колос
- Минай
- Рух
- Мариуполь
- Львов
- Верес
- Черноморец
- Ингулец
На каналах 2+2 и УНИАН домашние матчи УПЛ трех клубов:
- Динамо
- Заря
- Днепр-1
АПЛ
В Украине матчи английской Премьер-лиги транслируют телеканалы Setanta Sports и Setanta Sports +.
- Каналы Setanta Sports и Setanta Sports + есть сразу на нескольких платформах. На Oll.tv канал доступен по подписке oll inclusive.
- Для просмотра канала на платформе Megogo нужно иметь подписку "Спорт", "Максимальная" или "Оптимальная".
Setanta Sports и Setanta Sports + предлагают смотреть спортивные мероприятия прямо на своем сайте.
Серия А, Ла Лига, Бундеслига, Лига 1
С 2021 года матчи итальянской Серии А больше не будут транслироваться на каналах "Футбол 1/2/3"!
Как и поединки испанской Ла Лиги, немецкой Бундеслиги и французской Лиги, Серия А исключительно на платформе Megogo.Для просмотра поединков любой из лиг пользователям Megogo нужно иметь подписку "Максимальная" или "Спорт".
Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций
В 2021 году каналы "Футбол 1/2/3" полностью утратили права на трансляцию матчей еврокубков.
Поединки Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций будут только на платформе Megogo. Для этого нужно приобрести подписку "Максимальная" или "Спорт".Трансляция матчей будет доступна на каналах Megogo "Футбол 1/2/3/4"
Матчи сборной Украины
Каналам "Футбол 1/2/3" удалось сохранить за собой право транслировать матчи сборной Украины по футболу.
Каналы продолжат трансляцию поединков сборной Украины и других команд в отборе на чемпионат мира-2022 в Катаре.
Кроме того, каналы будут показывать товарищеские поединки национальных сборных и финальную стадию Лиги наций УЕФА.Для просмотра матчей сборных нужно иметь подписку xtra sport inclusive на платформе Oll.tv.
Сколько стоят подписки
Oll.tv
- oll inclusive (спортивные каналы в пакете – Setanta Sports, Setanta Sport +, "Футбол 3") – 109 гривен в месяц;
- xtra sport inclusive (спортивные каналы в пакете – Setanta Sports, Setanta Sport +, "Футбол 1/2/3") – 189 гривен в месяц.
Megogo
- "Спорт" (спортивные каналы в пакете – Megogo "Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 199 гривен в месяц;
- "Оптимальная" (спортивные каналы в пакете – Setanta Sports, Setanta Sport +) – 199 гривен в месяц;
- "Максимальная" (спортивные каналы в пакете – Megogo "Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 299 гривен в месяц.