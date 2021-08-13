Лига чемпионов, АПЛ и Серия А: где смотреть главные футбольные матчи в Украине

В сезоне-2021/2022 произошло перераспределение прав на трансляции сильнейших футбольных чемпионатов Европы и матчей Лиги чемпионов. Мы собрали в один список каналы и платформы, на которых можно следить за топ-матчами в Украине.

Где смотреть УПЛ

В 2021 году УПЛ в дальнейшем остается без единого телепула, о котором даже уже никто не говорит на официальном уровне. Матчи УПЛ можно смотреть на каналах "Футбол 1/2/3", 2+2 и УНИАН.

Стоящее Украинским болельщикам запретили поддерживать сборную в матче с Казахстаном на стадионе

Каналы "Футбол 1/2/3" транслируют домашние матчи УПЛ таких клубов:

Шахтер

Десна

Ворскла

Александрия

Металлист 1925

Колос

Минай

Рух

Мариуполь

Львов

Верес

Черноморец

Ингулец

Для того, чтобы смотреть эти каналы на платформе Oll.tv нужно иметь подписку xtra sport inclusive.

На каналах 2+2 и УНИАН домашние матчи УПЛ трех клубов:

Динамо

Заря

Днепр-1

АПЛ

Поединки этих команд можно бесплатно смотреть на ютуб-канале FootballHub.

В Украине матчи английской Премьер-лиги транслируют телеканалы Setanta Sports и Setanta Sports +.

Каналы Setanta Sports и Setanta Sports + есть сразу на нескольких платформах. На Oll.tv канал доступен по подписке oll inclusive.

Для просмотра канала на платформе Megogo нужно иметь подписку "Спорт", "Максимальная" или "Оптимальная".

Setanta Sports и Setanta Sports + предлагают смотреть спортивные мероприятия прямо на своем сайте.

Серия А, Ла Лига, Бундеслига, Лига 1

С 2021 года матчи итальянской Серии А больше не будут транслироваться на каналах "Футбол 1/2/3"!

Как и поединки испанской Ла Лиги, немецкой Бундеслиги и французской Лиги, Серия А исключительно на платформе Megogo.

Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций

Для просмотра поединков любой из лиг пользователям Megogo нужно иметь подписку "Максимальная" или "Спорт".

В 2021 году каналы "Футбол 1/2/3" полностью утратили права на трансляцию матчей еврокубков.

Поединки Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций будут только на платформе Megogo. Для этого нужно приобрести подписку "Максимальная" или "Спорт".

Матчи сборной Украины

Трансляция матчей будет доступна на каналах Megogo "Футбол 1/2/3/4"

Каналам "Футбол 1/2/3" удалось сохранить за собой право транслировать матчи сборной Украины по футболу.

Каналы продолжат трансляцию поединков сборной Украины и других команд в отборе на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Кроме того, каналы будут показывать товарищеские поединки национальных сборных и финальную стадию Лиги наций УЕФА.

Сколько стоят подписки

Oll.tv

oll inclusive (спортивные каналы в пакете – Setanta Sports, Setanta Sport +, "Футбол 3") – 109 гривен в месяц;

xtra sport inclusive (спортивные каналы в пакете – Setanta Sports, Setanta Sport +, "Футбол 1/2/3") – 189 гривен в месяц.

Megogo

"Спорт" (спортивные каналы в пакете – Megogo "Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 199 гривен в месяц;

"Оптимальная" (спортивные каналы в пакете – Setanta Sports, Setanta Sport +) – 199 гривен в месяц;

"Максимальная" (спортивные каналы в пакете – Megogo "Футбол 1/2/3/4", Setanta Sports, Setanta Sport +) – 299 гривен в месяц.

Для просмотра матчей сборных нужно иметь подписку xtra sport inclusive на платформе Oll.tv.