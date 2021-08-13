Де дивитися УПЛ

У 2021 році УПЛ надалі залишається без єдиного телепулу, про який навіть вже ніхто не говорить на офіційному рівні. Матчі УПЛ можна дивитися на каналах "Футбол 1/2/3", 2+2 та УНІАН.

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Канали "Футбол 1/2/3" транслюють домашні матчі УПЛ таких клубів:

Шахтар

Десна

Ворскла

Олександрія

Металіст 1925

Колос

Минай

Рух

Маріуполь

Львів

Верес

Чорноморець

Інгулець

Для того, щоб переглядати ці канали на платформі Oll.tv потрібно мати підписку xtra sport inclusive.

На каналах 2+2 та УНІАН домашні матчі УПЛ трьох клубів:

Динамо

Зоря

Дніпро-1

Поєдинки цих команд можна безкоштовно дивитися на ютуб-каналі FootballHub.

АПЛ

В Україні матчі англійської Прем'єр-ліги транслюються телеканали Setanta Sports та Setanta Sports +.

Канали Setanta Sports та Setanta Sports + є відразу на декількох платформах. На Oll.tv канал доступний за підпискою oll inclusive.

Для перегляду каналі на платформі Megogo потрібно мати підписку "Спорт", "Максимальна" або "Оптимальна".

Setanta Sports та Setanta Sports + пропонують дивитися спортивні події безпосередньо на своєму сайті.

Серія А, Ла Ліга, Бундесліга, Ліга 1

З 2021 року матчі італійської Серії А більше не будуть на каналах "Футбол 1/2/3"!

Як і поєдинки іспанської Ла Ліги, німецької Бундесліги та французької Ліги, Серія А винятково на платформі Megogo.

Для перегляду поєдинків будь-якої з ліг користувачами Megogo потрібно мати підписку "Максимальна" або "Спорт".

Ліга чемпіонів, Ліга Європи та Ліга конференцій

У 2021 році канали "Футбол 1/2/3" повністю втратили права на трансляцію матчів єврокубків.

Поєдинки Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій будуть тільки на платформі Megogo. Для цього потрібно придбати підписку "Максимальна" або "Спорт".

Трансляція поєдинків буде доступна на каналах Megogo "Футбол 1/2/3/4"

Матчі збірної України

Каналам "Футбол 1/2/3" вдалося зберегти за собою право транслювати матчі збірної України з футболу.

Канали продовжать трансляцію поєдинків збірної України та інших команд у відборі на чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Окрім того, канали будуть показувати товариські поєдинки національних збірних та фінальну стадію Ліги націй УЄФА.

Для перегляду матчів збірних потрібно мати підписку xtra sport inclusive на платформі Oll.tv.

Скільки коштують підписки

Oll.tv

oll inclusive (спортивні канали в пакеті – Setanta Sports, Setanta Sport +, "Футбол 3") – 109 гривень на місяць;

xtra sport inclusive (спортивні канали в пакеті – Setanta Sports, Setanta Sport +, "Футбол 1/2/3") – 189 гривень на місяць.

Megogo