Транслятором домашних матчей киевского "Динамо" в чемпионате Украины сезона-2020/2021 останется "Группа 1+1 Медиа". Вместе с "Динамо" в следующем сезоне "плюсы" будут показывать матчи "Зари" и "Днепра-1".

О том, что "Группа 1+1 Медиа" продолжат транслировать матчи "Динамо", "Днепра-1" и "Зари", сообщает "ТаТоТаке".

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"Плюсы" отказали "Руху"

По информации источника, четвертым клубом, который не попал в пул каналов "Футбол 1,2,3", должен был стать львовский "Рух".

Руководство "плюсов "решило, что транслировать матчи "Руха" не интересно каналу с коммерческой точки зрения.

Также сообщается, что согласно календарю – все четыре выше перечисленные клубы играют свои матчи синхронно дома или на выезде.

В прошлом сезоне "плюсы" транслировали матчи "Десны". В новом сезоне черниговский клуб подписал контракт с каналами "Футбол 1,2,3".

"Плюсы" закрывают "Профутбол"

"ТаТоТаке" информирует, что было принято решение о закрытии программы "Профутбол".

Причиной стало то, что проект дорог в производстве и на данный момент не имеет возможности показывать хотя бы половину матчей УПЛ.

Ведущий шоу Игорь Цыганык, скорее всего, останется на канале. Вероятно, будет создан новый формат обзора матчей УПЛ.