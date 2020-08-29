Транслятором домашніх матчів київського "Динамо" у чемпіонаті України сезону-2020/2021 залишиться "Група 1+1 Медіа". Разом з "Динамо" у наступному сезоні "плюси" показуватимуть матчі "Зорі" та "Дніпра-1".

Про те, що "Група 1+1 Медіа" продовжать транслювати матчі "Динамо", "Дніпра-1" і "Зорі", повідомляє "ТаТоТаке".

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"Плюси" відмовили "Руху"

За інформацією джерела, четвертим клубом, який не потрапив до пулу каналів "Футбол 1,2,3", повинен був стати львівський "Рух".

Проте керівництво "плюсів" вирішило, що транслювати матчі "Руху" не цікаво каналу з комерційної точки зору.

Також повідомляється, що згідно з календарем – всі чотири вище перераховані клуби грають свої матчі синхронно вдома чи на виїзді.

У минулому сезоні "плюси" транслювали матчі "Десни". У новому сезоні чернігівський клуб підписав контракт з каналами "Футбол 1,2,3".

"Плюси" закривають "Профутбол"

"ТаТоТаке" інформує, що було прийнято рішення про закриття програми "Профутбол".

Причиною стало те, що проєкт дорогий у виробництві і на цей момент не має змоги показувати бодай половину матчів УПЛ.

Ведучий шоу Ігор Циганик, швидше за все, залишиться на каналі. Ймовірно, буде створено новий формат огляду матчів УПЛ.