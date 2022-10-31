Главный футбольный орган мира не захотел ограничивать террористов в показе футбола. Жители России смогут развлечь себя матчами чемпионата мира, пока их армия совершает геноцид в Украине.

Уже через три недели в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. В этот раз Мундиаль пройдет необычно зимой. Страной-хозяйкой Катар, поэтому климатические условия не позволили турниру пройти в июне-июле.

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От участия в турнире была отстранена сборная России. Из-за начала войны в Украине эту страну не допустили к матчам плей-офф отбора и выбросили из всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Однако это не помешает местному населению взглянуть на игры лучших сборных мира. Правда, по телевизору в промежутке между пропагандистскими новостями о героях геноцида в Украине.

Как сообщил местный вещатель "Матч ТВ", эта компания выкупила у ФИФА эксклюзивные права на трансляцию матчей ЧМ-2022. Канал планирует показать все матчи Мундиаля в прямом эфире (конечно, если на стадионах не появятся сочетания синего и желтого цветов).

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Напомним, что еще весной от трансляции матчей в России отказались АПЛ, Лига 1 и ряд других чемпионатов Европы. Впрочем, УЕФА и ФИФА не захотели наложить санкции на террористов и позволили местным пропагандистам показывать местному народу цивилизованный мир через еврокубки и Мундиаль.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря этого года. Защищать трофей будет сборная Франции, которая четыре года назад одолела Хорватию в результативном финале, который проходил в Москве.