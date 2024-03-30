Команда Реброва сыграет на арене Евро-2012: определился стадион, где состоится матч против Польши

Накануне чемпионата Европы 2024 национальная сборная Украины сыграет три товарищеских матча. В одном из них "сине-желтые" будут противостоять Польше.

Сборная Украины в финале плей-офф квалификации победила Исландию (2:1) и пробилась на Евро-2024. Для нашей команды это будет четвертое подряд участие в континентальном первенстве.

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Сборная Украины против Польши сыграет в Варшаве

Перед стартом ЧЕ-2024 "сине-желтые" сыграют три спарринга: с Германией (3 июня), Польшей (7 июня) и с Молдовой (11 июня). В польских СМИ сообщили о месте проведения товарищеского матча Польша – Украина.

Главный тренер "Кадры" Михал Пробеж рассказал, что встреча с "сине-желтыми" состоится на стадионе "Народовый" в Варшаве. Сборная Польши тоже готовится к Евро-2024. Также на этой арене, которая принимала матчи ЧЕ-2012, состоится еще одна товарищеская игра Польши против сборной Турции (10 июня).

Матчи сборной Украины на ЧЕ-2024

Напомним, что чемпионат Европы 2024 начнется 14 июня.

Сборная Украины будет играть в квартете Е вместе с Бельгией, Словакией и Румынией.

Подопечные Сергея Реброва в первом поединке встретятся с Румынией. Игра состоится 17 июня.

Во втором туре "сине-желтые" сыграют со Словакией (21 июня), а в третьем с Бельгией (26 июня).

Стадион "Народовый" в Варшаве был построен к чемпионату Европы 2012, который совместно принимали Украина и Польша. Арена рассчитана на 58 500 зрителей. Именно на этом стадионе состоялся матч-открытие Евро-2012 Польша – Греция (1:1).