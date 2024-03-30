Сборная Украины в финале плей-офф квалификации победила Исландию (2:1) и пробилась на Евро-2024. Для нашей команды это будет четвертое подряд участие в континентальном первенстве.

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Сборная Украины против Польши сыграет в Варшаве

Перед стартом ЧЕ-2024 "сине-желтые" сыграют три спарринга: с Германией (3 июня), Польшей (7 июня) и с Молдовой (11 июня). В польских СМИ сообщили о месте проведения товарищеского матча Польша – Украина.

Главный тренер "Кадры" Михал Пробеж рассказал, что встреча с "сине-желтыми" состоится на стадионе "Народовый" в Варшаве. Сборная Польши тоже готовится к Евро-2024. Также на этой арене, которая принимала матчи ЧЕ-2012, состоится еще одна товарищеская игра Польши против сборной Турции (10 июня).

Справка. Стадион "Народовый" в Варшаве был построен к чемпионату Европы 2012, который совместно принимали Украина и Польша. Арена рассчитана на 58 500 зрителей. Именно на этом стадионе состоялся матч-открытие Евро-2012 Польша – Греция (1:1).

Матчи сборной Украины на ЧЕ-2024