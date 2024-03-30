Збірна України у фіналі плей-оф кваліфікації перемогла Ісландію (2:1) та пробилася на Євро-2024. Для нашої команди це буде четверта поспіль участь у континентальній першості.

До теми Генеральна репетиція перед Євро-2024: коли збірна України зіграє наступний поєдинок

Збірна України проти Польщі зіграє у Варшаві

Перед стартом ЧЄ-2024 "синьо-жовті" зіграють три спаринги: з Німеччиною (3 червня), Польщею (7 червня) та з Молдовою (11 червня). У польських ЗМІ повідомили про місце проведення товариського матчу Польща – Україна.

Головний тренер "Кадри" Міхал Пробеж розповів, що зустріч з "синьо-жовтими" відбудеться на стадіоні "Народовий" у Варшаві. Збірна Польщі теж готується до Євро-2024. Також на цій арені, яка приймала матчі ЧЄ-2012, відбудеться ще одна товариська гра Польщі проти збірної Туреччини (10 червня).

Довідка. Стадіон "Народовий" у Варшаві був побудований до чемпіонату Європи 2012, який спільно приймали Україна та Польща. Арена розрахована на 58 500 глядачів. Саме на цьому стадіоні відбувся матч-відкриття Євро-2012 Польща – Греція (1:1).

Матчі збірної України на ЧЄ-2024