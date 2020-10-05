В конце октября женская сборная Украины проведет два поединка в отборе на чемпионат Европы 2022 года. В первом матче футболистки Натальи Зинченко сыграют в Киеве против Ирландии (23 октября), а уже через несколько дней поедут за границу на поединок с Грецией.

Домашний отборочный поединок на Евро-2022 украинские футболистки проведут в Киеве на "Оболонь Арене" уже 23 октября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18: 30. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

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Ситуации Украины в группе

Сейчас женская сборная Украины находится на третьем месте в группе. Команду Натальи Зинченко ждут два поединка в октябре – дома против Ирландии и на выезде с Грецией, а 1 декабря сборная Украины дома сыграет против Черногории.

Украинкам надо побеждать в этих трех матчах. Ведь на Евро-2022 выйдут лишь девять победительниц групп и три лучшие вторые команды. Еще шесть команд, которые станут вторыми в своих группах, разыграют в стыковых матчах последние три путевки. Украина отстает от второй Ирландии на 7 очков. Но имеет на один сыгранный матч меньше.

Лидером группы является сборная Германии. В отборочных матчах на Евро-2022 немецкие футболистки еще не знают горечи поражений – 18 очков. Второй как раз идет Ирландия, с которой будут играть подопечные Зинченко в следующем поединке – 13 очков.

Матчи соперников Украины в группе

22.10.2020 Греция – Черногория

28.11.2020 Германия – Греция

01.12.2020 Ирландия – Германия