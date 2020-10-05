Наприкінці жовтня жіноча збірна України проведе два поєдинки у відборі на чемпіонат Європи 2022 року. У першому матчі футболістки Наталії Зінченко зіграють у Києві проти Ірландії (23 жовтня), а вже за декілька днів поїдуть за кордон на поєдинок з Грецією.

Домашній відбірковий поєдинок на Євро-2022 українські футболістки проведуть у Києві на "Оболонь Арені" вже 23 жовтня. Стартовий свисток судді пролунає о 18:30. Про це повідомила пресслужба УАФ.

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Ситуації України у групі

Зараз жіноча збірна України перебуває на третьому місці у групі. На команду Наталії Зінченко чекають два поєдинки у жовтні – вдома проти Ірландії та на виїзді з Грецією, а 1 грудня збірна України вдома зіграє проти Чорногорії.

Українкам треба перемагати у цих трьох матчах. Адже на Євро-2022 вийдуть лише дев'ять переможниць груп та три кращі другі команди. Ще шість команд, які стануть другими у своїх групах, розіграють у стикових матчах останні три путівки. Україна відстає від другої Ірландії на 7 очок. Але має на один зіграний матч менше.

Лідеркою групи є збірна Німеччини. У відбіркових матчах на Євро-2022 німецькі футболістки ще не знають гіркоти поразок – 18 очок. Другою якраз йде Ірландія, з якою будуть грати підопічні Зінченко у наступному поєдинку – 13 очок.

Матчі суперників України у групі

22.10.2020 Греція – Чорногорія

28.11.2020 Німеччина – Греція

01.12.2020 Ірландія – Німеччина