Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) сказал, что его компания будет организовывать поединки по всей Украине. Он считает, что было бы неплохо провести вечер бокса в Кривом Роге.

О шоу его компании Усик рассказал в интервью для его YouTube-канала USYK 17.

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Бои в Украине

По его словам, все в компании готовы работать на 100%. Вечера бокса будут организовываться в разных украинских городах: Харьков, Одесса, Киев, Кривой Рог, Ивано-Франковск.

Боксер отметил, что ему было бы интересно провести бои в Кривом Роге. Усик считает, что это украинская столица бокса.

Компания не планирует собирать в каждом городе по 20-30 тысяч, они не против собрать 1,5 тысячи людей, которые действительно будут поддерживать боксеров.

Продвигая наших бойцов, привозить иностранцев, людей, с которыми они будут тренироваться, делать сборы. А не так, чтобы каждый тренировался отдельно,

– заявил Усик.

Ранее сообщалось, что первый вечер бокса, который организовывает компания, состоится уже 1 августа в Киеве.

В вечере бокса примут участие: Владислав Сиренко, Павел Кроленко, Александр Захожий, Константин Довбищенко, Андрей Великовский, Руслан Щелев, Петр Иванов, Роман Шкарупа, Виктор Выхрист, Станислав Кутин, Дмитрий Безус, Зоравор Петросян, Даниэль Лапин.