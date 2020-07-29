Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) сказав, що його компанія буде організовувати поєдинки по усій Україні. Він вважає, що було б непогано провести вечір боксу в Кривому Розі.

Про шоу його компанії Усик розповів у інтерв'ю для його YouTube-каналу USYK 17.

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Бої в Україні

За його словами, всі в компанії готові працювати на 100%. Вечори боксу будуть організовуватись у різних українських містах: Харків, Одеса, Київ, Кривий Ріг, Івано-Франківськ.

Зазначив боксер, що йому було б цікаво провести бої у Кривому Розі, Усик вважає, що це українська столиця боксу.

Компанія не планує збирати у кожному місті по 20-30 тисяч, вони не проти зібрати 1,5 тисячі людей, які дійсно будуть підтримувати боксерів.

Просуваючи наших бійців, привозити іноземців, людей, з якими вони будуть тренуватися, робити збори. А не так, щоб кожен тренувався окремо,

– заявив Усик.

Раніше повідомлялось, що перший вечір боксу, який організовує компанія, відбудеться вже 1 серпня у Києві.

У вечорі боксу візьмуть участь: Владислав Сіренко, Павло Кроленко, Олександр Захожий, Костянтин Довбищенко, Андрій Великовский, Руслан Щелев, Петро Іванов, Роман Шкарупа, Віктор Вихрист, Станіслав Кутін, Дмитро Безус, Зоравор Петросян, Даніель Лапін.