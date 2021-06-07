Румыния обнародовала список центров, где будут выдавать браслеты для входа на матчи Евро-2020

Румынский Бухарест примет 4 матча чемпионата Европы по футболу-2020. Два матча в Бухаресте сыграет сборная Украины. Чтобы попасть на стадион, болельщикам нужно получить специальные браслеты.

Пропуском на стадион в Бухаресте будут билет и браслет. Браслет можно будет получить накануне матча и в день игры.

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Чтобы получить браслет нужно выполнить одно из условий:

быть полностью вакцинированным против вируса SARS-CoV-2;

предоставить отрицательный ПЦР-тест (не позднее чем за 72 часа до начала матча);

справка о том, что человек находится в периоде между 15 и 90 днем после подтверждения инфицирования SARS-CoV-2;

отрицательный экспресс-тест (не позднее чем за 24 часа до начала матча).

За первые три опции придется заплатить 5 лей (примерно 33 гривны). Оплатить услугу можно картой и наличными.

Также в день игры фанаты могут сдать экспресс-тест в одной из лабораторий Бухареста. Стоимость экспресс-теста составляет 40 лей (примерно 268 гривен).

13 – 14 июня выдача браслетов на матч Австрия – Северная Македония

16 – 17 июня выдача браслетов на матч Украина – Северная Македония

– Северная Македония 20 – 21 июня выдача браслетов на Украина – Австрия

– Австрия 27 – 28 июня выдача браслетов на матч 1/8 финала

Список центров, где будут выдавать браслеты, опубликован на сайте Федерация футбола Румынии.