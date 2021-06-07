Пропуском на стадион в Бухаресте будут билет и браслет. Браслет можно будет получить накануне матча и в день игры.

Узнайте больше Украинцам нужно покупать COVID-браслет, чтобы попасть на матчи Евро-2020

Чтобы получить браслет нужно выполнить одно из условий:

быть полностью вакцинированным против вируса SARS-CoV-2;

предоставить отрицательный ПЦР-тест (не позднее чем за 72 часа до начала матча);

справка о том, что человек находится в периоде между 15 и 90 днем после подтверждения инфицирования SARS-CoV-2;

отрицательный экспресс-тест (не позднее чем за 24 часа до начала матча).

За первые три опции придется заплатить 5 лей (примерно 33 гривны). Оплатить услугу можно картой и наличными.

Также в день игры фанаты могут сдать экспресс-тест в одной из лабораторий Бухареста. Стоимость экспресс-теста составляет 40 лей (примерно 268 гривен).

13 – 14 июня выдача браслетов на матч Австрия – Северная Македония

16 – 17 июня выдача браслетов на матч Украина – Северная Македония

– Северная Македония 20 – 21 июня выдача браслетов на Украина – Австрия

– Австрия 27 – 28 июня выдача браслетов на матч 1/8 финала

Список центров, где будут выдавать браслеты, опубликован на сайте Федерация футбола Румынии.

Заметим, что Румыния упростила въезд для украинцев. Новые правила распространяются на болельщиков, которые планируют ехать исключительно на Евро-2020 и будут находиться в Румынии не более 72 часов.