Пропуском на стадион в Бухаресте будут билет и браслет. Браслет можно будет получить накануне матча и в день игры.
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Чтобы получить браслет нужно выполнить одно из условий:
- быть полностью вакцинированным против вируса SARS-CoV-2;
- предоставить отрицательный ПЦР-тест (не позднее чем за 72 часа до начала матча);
- справка о том, что человек находится в периоде между 15 и 90 днем после подтверждения инфицирования SARS-CoV-2;
- отрицательный экспресс-тест (не позднее чем за 24 часа до начала матча).
За первые три опции придется заплатить 5 лей (примерно 33 гривны). Оплатить услугу можно картой и наличными.
Также в день игры фанаты могут сдать экспресс-тест в одной из лабораторий Бухареста. Стоимость экспресс-теста составляет 40 лей (примерно 268 гривен).
- 13 – 14 июня выдача браслетов на матч Австрия – Северная Македония
- 16 – 17 июня выдача браслетов на матч Украина – Северная Македония
- 20 – 21 июня выдача браслетов на Украина – Австрия
- 27 – 28 июня выдача браслетов на матч 1/8 финала
Список центров, где будут выдавать браслеты, опубликован на сайте Федерация футбола Румынии.