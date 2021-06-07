Перепусткою на стадіон у Бухаресті буде квиток та браслет. Браслет можна буде отримати напередодні матчу та в день гри.

Дізнайтесь більше Українцям потрібно купувати COVID-браслет, щоб потрапити на матчі Євро-2020

Щоб отримати браслет потрібно виконати одну з умов:

бути повністю вакцинованим проти вірусу SARS-CoV-2;

надати негативний ПЛР-тест (не пізніше ніж за 72 години до початку матчу);

довідку про те, що людина перебуває у період між 15 та 90 днем після підтвердження інфікування SARS-CoV-2;

негативний експрес-тест (не пізніше ніж за 24 годин до початку матчу).

За перші три опції доведеться заплатити 5 лей (приблизно 33 гривні). Оплатити послугу можна карткою та готівкою.

Також у день гри фанати можуть здати експрес-тест в одній з лабораторій Бухаресту. Вартість експрес-тесту складає 40 лей (приблизно 268 гривень).

13 – 14 червня видача браслетів на матч Австрія – Північна Македонія

16 – 17 червня видача браслетів на матч Україна – Північна Македонія

20 – 21 червня видача браслетів на Україна – Австрія

27 – 28 червня видача браслетів на матч 1/8 фіналу

Список центрів, де видаватимуть браслети, опубліковано на сайті Федерація футболу Румунії.

Зауважимо, що Румунія спростила в'їзд для українців. Нові правила розповсюджуються на вболівальників, які планують їхати винятково на Євро-2020 і перебуватимуть у Румунії не більше 72 годин.