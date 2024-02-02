С 7 по 18 февраля в чешском Нове-Место пройдет чемпионат мира 2024 по биатлону. Предлагаем ознакомиться с календарем соревнований.

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В рамках чемпионата мира пройдут спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки у мужчин и женщин, классические и смешанные эстафеты, а также масс-старты. Всего можно будет насладиться 12 гонками.

Расписание чемпионата мира 2024

07.02 (18:20) | Смешанная эстафета

09.02 (18:20) | Женский спринт (7,5 км)

10.02 (18:05) | Мужской спринт (10 км)

11.02 (15:30) | Женская гонка преследования (10 км)

11.02 (18:05) | Мужская гонка преследования (12,5 км)

13.02 (18:10) | Женская индивидуальная гонка (15 км)

14.02 (18:20) | Мужская индивидуальная гонка (20 км)

15.02 (19:00) | Одиночная смешанная эстафета

17.02 (14:45) | Женская эстафета (4 по 6 км)

17.02 (17:30) | Мужская эстафета (4 по 7,5 км)

18.02 (15:15) | Женский масс-старт (12,5 км)

18.02 (17:30) | Мужской масс-старт (15 км)

Важно. На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Житомир и т.д.).