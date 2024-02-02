З 7 по 18 лютого в чеському Нове-Мєсто пройде чемпіонат світу 2024 з біатлону. Пропонуємо ознайомитись із календарем змагань.

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У межах чемпіонату світу пройдуть спринти, гонки переслідування, індивідуальні гонки у чоловіків та жінок, класичні та змішані естафети, а також масстарти. Усього можна буде насолодитися 12 гонками.

Розклад чемпіонату світу 2024

07.02 (18:20) | Змішана естафета

09.02 (18:20) | Жіночий спринт (7,5 км)

10.02 (18:05) | Чоловічий спринт (10 км)

11.02 (15:30) | Жіноча гонка переслідування (10 км)

11.02 (18:05) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)

13.02 (18:10) | Жіноча індивідуальна гонка (15 км)

14.02 (18:20) | Чоловіча індивідуальна гонка (20 км)

15.02 (19:00) | Одиночна змішана естафета

17.02 (14:45) | Жіноча естафета (4 по 6 км)

17.02 (17:30) | Чоловіча естафета (4 по 7,5 км)

18.02 (15:15) | Жіночий мас-старт (12,5 км)

18.02 (17:30) | Чоловічий мас-старт (15 км)

Важливо. На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Житомир тощо).