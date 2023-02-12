Футбольный клуб Газиантеп решил приостановить выступления в чемпионате Турции. "Орлы" стали уже вторым коллективом в Турции, принявшим такое решение.

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У коллектива нет выхода

Руководство Газиантепа усиливает мнение, что футболу не место в Турции после такой катастрофы. Клуб отметил, что невозможно продолжать спортивную деятельность в таких условиях.

Наша борьба продолжается, чтобы залечить раны, нанесенные землетрясением, которое затронуло наш город и 10 соседних городов 6 февраля 2023 года. После такой катастрофы о футболе не может быть и речи. Нашему клубу невозможно продолжать свою спортивную деятельность во всех сложных условиях. Решением, принятым нашим советом директоров, наш футбольный клуб «Газиантеп» отказывается от участия в соревнованиях Суперлиги и Кубка Турции в сезоне 2022/2023,

– говорится в официальном заявлении клуба.

Газиантеп завершил первую часть сезона на 10 месте в чемпионате Турции. Раньше сниматься с соревнований решил также Хатаяспор, к состоянию которого мог также присоединиться украинский футболист.