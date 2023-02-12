Футбольний клуб Газіантеп вирішив призупинити свої виступи у чемпіонаті Туреччини. "Орли" стали уже дргуим колективом у Туреччині, які прийняли таке рішення.

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Колектив не має виходу

Керівництво Газіантепа всиловлює думку, що футболу не місце у Туреччині після такої катастрофи. Клуб зазначив, що неможливо продовужвати спортивну діяльність у таких умовах.

Наша боротьба триває, щоб залікувати рани, завдані землетрусом, який торкнувся нашого міста та 10 сусідніх міст 6 лютого 2023 року. Після такої катастрофи про футбол не може бути й мови. Нашому клубу неможливо продовжувати свою спортивну діяльність у всіх цих складних умовах. Рішенням, ухваленим нашою радою директорів, наш футбольний клуб «Газіантеп» відмовляється від участі у змаганнях Суперліги та Кубку Туреччини у сезоні 2022/2023,

– йдеться у офіційній заяві клуба.

Газіантеп завершив першу частину сезону на 10-му місці у чемпіонаті Туреччини. Раніше зняйтись зі змагань вирішив також Хатаяспор, до стану якого міг також приєднатись український футболіст.