Дисквалификация для наставника

63-летний наставник прервал работу инспектора, который неожиданно пришел в клуб, чтобы взять допинг-тест у одного из футболистов Аталанты. Джан Пьер Гасперини сорвал тестирование и указал игроку немедленно идти на тренировку.

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Произошел этот инцидент еще 7 февраля, но наказать тренера могут только сейчас. Ему грозит 20-дневная дисквалификация. Такое поведение итальянского специалиста "бергамовцев" побудило прокуратуру предъявить ему обвинение в нарушении антидопингового кодекса.

Гасперини отказался признавать свою вину и попросил назначить слушания на 10 мая. Если ему таки предъявят обвинение, то наставник не сможет руководить командой в финале Кубка Италии против туринского Ювентуса, который состоится 19 мая.

Гасперини работает в Аталанте с 2016 года, когда перебрался с тренерского мостика Дженоа. Его контракт с клубом из Бергамо рассчитан до конца июня 2022 года.

Сейчас клуб, за который выступают украинцы Руслан Малиновский и Виктор Коваленко, располагается на 4 месте, в его активе 61 очко. До третьей бронзовой позиции лишь один пункт.​

​Следующий матч Аталанта сыграет 18 апреля в итальянской Серии А против Ювентуса.