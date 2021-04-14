Дискваліфікація для наставника

63-річний наставник перервав роботу інспектора, який несподівано завітав до клубу, щоб взяти допінг-тест в одного з футболістів Аталанти. Джан П'єр Гасперіні зірвав тестування та вказав гравцю негайно йти на тренування.

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Стався цей інцидент ще 7 лютого, але покарати тренера можуть лише зараз. Йому загрожує 20-денна дискваліфікація. Така поведінка італійського фахівця "бергамівців" спонукала прокуратуру пред'явити йому звинувачення у порушенні антидопінгового кодексу.

Гасперіні відмовився визнавати свою провину та попросив призначити слухання на 10 травня. Якщо йому таки висунуть звинувачення, то наставник не зможе керувати командою у фіналі Кубка Італії проти туринського Ювентуса, який відбудеться 19 травня.

Гасперіні працює в Аталанті з 2016 року, коли перебрався з тренерського містка Дженоа. Його контракт з клубом з Бергамо розрахований до кінця червня 2022 року.

Зараз клуб, за який виступають українці Руслан Маліновський та Віктор Коваленко, розташовується на 4 місці, у його активі 61 очко. До третьої бронзової позиції лише один пункт.