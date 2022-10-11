В Чехии больше не рады НХЛ, – звезда мирового хоккея возмущена участием россиян в турнире

Российские хоккеисты должны пропустить матчи НХЛ в Чехии. Однако им удалось выступить на турнире, несмотря на рекомендации МИД.

7 и 8 октября Сан-Хосе и Нэшвилл сыграли в Праге в двух матчах регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард Предаторс Яков Тренин принял участие в двух матчах, нападающий Шаркс Евгений Свичников – в одной.

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Гашек: Российские хоккеисты не должны участвовать в этих матчах

Хотя ранее была информация о том, что власти Чехии заявили, что россияне не получат визы на матч в Чехии. Эту информацию подтвердили также в Министерстве иностранных дел в письме НХЛ.

Чешский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Доминик Гашек прокомментировал участие россиян в матчах. Он обратился в НХЛ с просьбой извиниться за участие российских хоккеистов в матчах лиги в Праге.

"На выходных в Праге состоялись два матча чемпионата НХЛ. Руководство лиги не проявило уважения позиции МИД Чехии о том, что российские хоккеисты не должны участвовать в этих матчах.

В Чехии больше не рады НХЛ, пока руководство лиги не уйдет в отставку, а новое не извиняться перед нашей страной", – написал известный хоккеист.

Что известно о чешском хоккеисте