7 и 8 октября Сан-Хосе и Нэшвилл сыграли в Праге в двух матчах регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард Предаторс Яков Тренин принял участие в двух матчах, нападающий Шаркс Евгений Свичников – в одной.
Без россиян и только в трех городах: в Украине стартует чемпионат страны по хоккею
Гашек: Российские хоккеисты не должны участвовать в этих матчах
Хотя ранее была информация о том, что власти Чехии заявили, что россияне не получат визы на матч в Чехии. Эту информацию подтвердили также в Министерстве иностранных дел в письме НХЛ.
Чешский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Доминик Гашек прокомментировал участие россиян в матчах. Он обратился в НХЛ с просьбой извиниться за участие российских хоккеистов в матчах лиги в Праге.
"На выходных в Праге состоялись два матча чемпионата НХЛ. Руководство лиги не проявило уважения позиции МИД Чехии о том, что российские хоккеисты не должны участвовать в этих матчах.
В Чехии больше не рады НХЛ, пока руководство лиги не уйдет в отставку, а новое не извиняться перед нашей страной", – написал известный хоккеист.
Что известно о чешском хоккеисте
- Доминик Гашек – олимпийский чемпион 1998 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли 2002 и 2008 годов.
- Чешский хоккеист известен выступлениями за ряд клубов НХЛ и сборную Чехии.
- Гашек также выступал в России в сезоне 2010/2011, он представлял московский Спартак в Континентальной хоккейной лиге.