7 та 8 жовтня Сан-Хосе та Нешвілл зіграли у Празі у двох матчах регулярного чемпіонату НХЛ. Російський форвард Предаторс Яків Тренін взяв участь у двох матчах, нападник Шаркс Євген Свічніков – в одній.
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Гашек: Російські хокеїсти не повинні брати участь у цих матчах
Хоча раніше була інформація про те, що влада Чехії заявила, що росіяни не отримають візи на матч у Чехії. Цю інформацію підтвердили також у Міністерстві закордонних справ у листі до НХЛ.
Чеський хокеїст, дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон Домінік Гашек прокоментував участь росіян у матчах. Він звернувся до НХЛ з проханням перепросити за участь російських хокеїстів у матчах ліги в Празі.
"На вихідних у Празі відбулися два матчі чемпіонату НХЛ. Керівництво ліги не виявило повагу до позиції МЗС Чехії про те, що російські хокеїсти не повинні брати участь у цих матчах.
У Чехії більше не раді НХЛ, допоки керівництво ліги не піде у відставку, а нове не просити вибачення перед нашою країною", – написав відомий хокеїст.
Що відомо про чеського хокеїста
- Домінік Гашек – олімпійський чемпіон 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років.
- Чеський хокеїст відомий виступами за низку клубів НХЛ та національні збірну Чехії.
- Гашек також виступав у Росії у сезоні-2010/2011, він представляв московський Спартак у Континентальній хокейній лізі.