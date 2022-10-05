В новом сезоне чемпионата Украины по хоккею выступят шесть команд. Среди них и новый хоккейный клуб "Киев". И именно этой команде прийдется сыграть в матче-открытии против "Харьковских Берсерков".

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Базовыми аренами для шести команд в чемпионате станут три площадки: киевский Дворец спорта, арена "Айсберг" в Кременчуге и Ледовый стадион в Калуше. В Киеве домашние игры будет проводить "Сокол" и одноименный столичный клуб ХК "Киев"; "Кременчуг" и "Харьковские Берсерки" будут базироваться на арене "Айсберг", а калушский "Легион" и херсонский "Днепр" – в Ивано-Франковской области в Калуше.

Однако матчи в этих городах будут проходить без зрителей. По перипетиям на ледовой площадке можно будет просмотреть на телеканалах Спорт 1, Спорт 2, а также в прямом эфире на YouTube-канал ФХУ.

Согласно регламенту, турнир состоится по классической формуле розыгрыша в два этапа: на первом каждый участник сыграет по 30 матчей в регулярном сезоне, а на втором четверка лучших команд будет соревноваться за медали первенства – в плей-офф. При этом встречи за третье место не предусмотрены – "бронзовые" награды достанутся одному из двух неудачников полуфинала, занявшего высшее место в таблице по итогам гладкого чемпионата.

Отметим, что регулярный чемпионат продлится до 5 марта 2023 года, а розыгрыш плей-офф состоится с 12 по 31 марта. На полуфинальной и финальной стадиях победители будут определяться в серии – до трех побед.

Среди главных новшеств регламента ЧУ отмечаем лимит на легионеров – отныне в заявку соревнований допускается максимум пять иностранцев в одну команду, но при этом действует полный запрет на участие в чемпионате Украины легионеров с России и Беларуси.