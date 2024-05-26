"Гарсия насмехается над спортом": отец Хейни требует отстранить скандальную звезду от бокса

Звездный американский боксер Райан Гарсия попал в допинговый скандал. Эпатажный спортсмен не признает свою вину в употреблении запрещенных веществ.

20 апреля бывший абсолютный чемпион мира Девин Хэйни неожиданно потерпел поражение от Райана Гарсии. Впоследствии у победителя поединка обнаружили в крови запрещенное вещество – остарин.

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Билл Хейни: Это ужасно для бокса

Проверка пробы В подтвердила наличие допинга. Этот факт возмутил отца Дэвина Хейни. Он призывает отстранить Гарсию от бокса.

Очевидно, с этим парнем ничего не поделаешь, кроме как убрать его из спорта. Это ужасно для спорта в целом и для бокса. Увидев меня с моими детьми, я не знаю, что им сказать. Мы, Хейни, верим в честность и упорный труд, и я чувствую себя опустошенным. Гарсия сдал положительный тест и теперь смеется над спортом – это просто ужасно,

– заявил Билл Хейни.

Главное о допинг-скандале с участием Гарсии