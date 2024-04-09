Чемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні поділився очікуваннями від поєдинку проти Раяна Гарсії. 25-річний американець впевнений, що без проблем здобуде чергову перемогу.

Читайте також "Вийду в ринг відривати йому голову": зухвала заява Камбососа напередодні битви з Ломаченком

Хейні про бій проти Гарсії

"Раян Гарсія на найвищому рівні не просто так. Але мені потрібно туди зайти та показати йому, що ти не на моєму рівні. Ти не такий хороший, як Девін Хейні. Це мені потрібно довести, і я це зроблю. Раян показує, що він ще дитина.

Погляньте на його витівки в соціальних мережах. Подивіться, що він робить. Світ побачить, наскільки я крутий, наскільки я кращий. І як все змінюється в професіоналах порівняно з аматорами, і хто став кращим професіоналом, ось про що я", – сказав Хейні.

Важливо. У попередньому поєдинку в грудні 2023 року Хейні переміг Реджиса Прогрейса та став чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі. Девін ще жодного разу не знав гіркоти поразок у 31 поєдинку на профі-рингу.

Раян Гарсія теж провів свій останній бій у грудні минулого року. 25-річний американець технічним нокаутом переміг Оскара Дуарте. На рахунку Гарсії 24 перемоги у 25 боях та одна поразка.