Бой Джорджа Камбососа и Василия Ломаченко должен был состояться летом 2022 года. Тогда австралиец был абсолютным чемпионом мира и чувствовал себя императором легкого дивизиона.

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Камбосос: Это будет поединок, который всем запомнится

Однако два подряд поражения от Дэвина Хейни опустили амбициозного Камбососа на землю. Теперь, чтобы вернуться на боксерский олимп ему нужно победить Василия Ломаченко.

Камбосос отдает должное опыту боксера из Украины, за которым наблюдал еще с детских лет.

Ломаченко ранее был номером один независимо от веса, был олимпийским чемпионом и чемпионом в трех категориях. Поэтому мы полностью понимаем, с кем мне придется драться. Я его уважаю. Стили делают поединки, и я уверен, что это будет поединок, который всем запомнится,

– рассказал Камбосос.

Австралиец уверен, что бой станет решающим для дальнейшей карьеры каждого из соперников.

И хоть я уважаю Ломаченко, но выйду в ринг отрывать ему голову. Как и он выйдет отрывать мне голову. Один из нас продолжит свой путь к тому, чтобы стать лучшим легковесом мира. Если не одолею Ломаченко, то таких шансов больше не будет,

– заявил Камбосос.

Ранее мы сообщали, что Василий Ломаченко выехал из Украины для подготовки к бою с Камбососом. Разрешение на выезд титулованного боксера подписал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Важно! Бой между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом состоится 12 мая в австралийском городе Перт. На кону поединка будет стоять чемпионский титул IBF в легком весе.