Бавария есть Бавария

Гармашу удалось забить во втором тайме. Он вышел на поле после перерыва, а отличился на 70-й минуте. К этому времени Бавария забила дважды.

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По словам Гармаша, забитый гол – это единственное, что радует в этом матче. Ведь команда снова проиграла.

Бавария есть Бавария. Было тяжело, во втором тайме мы уже пошли ва-банк, отвечали атакой на атаку. Хорошо, что забили, но проиграли – очень жаль,

– отметил Гармаш.

О своем голе в ворота Баварии Гармаш коротко ответил "повезло". И не чувствует себя нападающим. Хотя за 20 матчей за Динамо в этом сезоне забил восемь голов.

"Тренер выпускает, значит, что-то видит во мне, что я могу зацепиться, придержать, отдать. Я же рад, что могу выходить на поле", – подытожил Гармаш.

Видео гола Гармаша в ворота Баварии