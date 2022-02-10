Роскошная пушка динамовца

Последним соперником Динамо на собрании был боснийский клуб Широки Бриег. Киевляне наколотили в ворота соперника четыре гола. Пропустили только один раз, пишет 24 канал.

Детальнее Динамо с шедевром Гармаша сокрушило соперника в последнем матче на сборах в Турции

Второй гол "бело-синих" заслуживает особого внимания. На 34-й минуте Денис Гармаш удвоил преимущество Динамо в счете.

Подопечные Мирчи Луческу получили право на штрафную. Оборона боснийцев хотела отвести угрозу от ворот, защитник запустил "свечу" в собственной штрафной, которую подобрал динамовец и ударом взлета красиво забросил мяч за воротничок вратарю.

Полузащитник вернулся в киевский клуб в августе 2021 года.

В сезоне-2021/2022 Гармаш отыграл в бело-синей футболке 25 поединков, отличившихся 8 голами и 4 ассистами.

Видео гола Гармаша