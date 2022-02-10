Розкішна гармата динамівця

Останнім суперником Динамо на зборах був боснійський клуб Широкі Брієг. Кияни наколотили у ворота суперника чотири голи. Натомість пропустили лише одного разу, пише 24 канал.

Детальніше Динамо з шедевром Гармаша розтрощило суперника в останньому матчі на зборах у Туреччині

Другий гол "біло-синіх" заслуговує особливої уваги. На 34-й хвилині Денис Гармаш подвоїв перевагу Динамо у рахунку.

Підопічні Мірчі Луческу отримали право на штрафний. Оборона боснійців хотіла відвести загрозу від воріт, захисник запустив "свічку" у власному штрафному, яку підібрав динамівець та ударом злету красиво закинув м'яч за комірець воротарю.

Півзахисник повернувся у київський клуб у серпні 2021 року.

У сезоні-2021/2022 Гармаш відіграв у біло-синій футболці 25 поєдинків, у яких відзначився 8 голами та 4 асистами.

Відео голу Гармаша