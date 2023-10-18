"Пережили группу смерти": наставник сборной Англии приравнял сборную Украины к лучшим

Гарет Саутгейт доволен результатом, продемонстрированным его командой. "Три льва" прошли сложный путь.

Главный тренер сборной Англии отдал должное сборной Украины. Команда из "Туманного Альбиона" вышла из борьбы за место под солнцем.

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Сложно не согласиться

Коллектив "трех львов" смог досрочно квалифицироваться на Евро-2024. Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт провел со своими подопечными невероятный отборочный отрезок, выиграв 6 поединков (в частности, однажды "сине-желтых" и дважды итальянцев) и однажды сыграв вничью (с украинцами 1:1). Но вот главный тренер команды из "Туманного Альбиона" все же отметил, что, несмотря на почти максимальный результат, команде отобраться на Евро-2024 было не легко, поскольку англичане попали в группу смерти.

Думаю, что мы попали в, пожалуй, самую тяжелую группу, где играли Англия, Италия и Украина. С самого начала после победы в Неаполе и игры с Украиной мы стабильно демонстрировали хорошие результаты. Мне нравится работать с этой группой игроков, они очень особенные,

– сказал Саутгейт.

По словам наставника сборной Англии, сложно не согласиться, поскольку в нашем квартете за выход на континентальный турнир борются победитель и финалист крайнего Евро, а также сборная Украины, которая всегда дает достойный бой маститым командам, а к тому же "кусачая" Северная Македония и вечно мотивированная Мальта.

В других группах либо есть явные два фаворита, которые легко справляются со своей задачей, либо есть и такие сборные команд, где вообще нет явных топов. Но вот им тоже следует знать должное, поскольку те группы тоже интересны, потому что там все не будет решено до последнего тура (например, в группе, где Казахстан претендует на выход на Евро ).

Коллективы, квалифицировавшиеся на континентальный турнир