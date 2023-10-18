Головний тренер збірної Англії віддав належне збірній України. Команда з "Туманного Альбіону" вийшла з боротьби за місце під сонцем.

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Складно не погодитись

Колектив "трьох левів" зміг достроково кваліфікуватись на Євро-2024. Наставник збірної Англії Гарет Саутгейт провів зі своїми підопічними неймовірний відбірковий відрізок, вигравши 6 поєдинків (зокрема, одного разу "синьо-жовтих" і двічі італійців) та одного разу зігравши внічию (із українцями 1:1). Та от головний тренер команди з "Туманного Альбіону" все ж відзначив, що попри майже максимальний результат, команді відібратись на Євро-2024 було не легко, оскільки англійці потрапили до групи смерті.

Думаю, що ми потрапили у, мабуть, найважчу групу, де грали Англія, Італія та Україна. З самого початку, після перемоги в Неаполі та гри з Україною, ми стабільно демонстрували хороші результати. Мені подобається працювати з цією групою гравців, вони дуже особливі,

– сказав Саутгейт.

Зі словами наставника збірної Англії складно не погодитись, оскільки в нашому квартеті за вихід на континентальний турнір борються переможець й фіналіст крайнього Євро, а також збірна України, яка завжди дає гідний бій маститим командам, а до того ж "кусюча" Північна Македонія та вічно вмотивована Мальта.

У деяких інших групах або є явні два фаворити, котрі легко пораються зі своїм завданням, або є й такі збірні команд, де взагалі немає явних топів. Та от їм також варта відати належне, оскільки ті групи також цікаві, бо там все не буде вирішено до останнього туру (наприклад, у групі, де Казахстан претендує на вихід на Євро).

Колективи, котрі кваліфікувались на континентальний турнір