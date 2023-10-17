Финляндия – Казахстан 1:2

Голы: Тейлор, 28 – Зайнутдинов, 77, 89

Финляндия и Казахстан встретились в рамках 8-го тура отбора в Евро, победителями которого вышли гости. Поражение финнов может повлиять на Украину, пишет 24 Канал.

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Сенсация на подходе

Группа Н, в которой выступают Финляндия и Казахстан, проходят настоящие баталии за выход на континентальный турнир, поскольку сразу 4 коллектива до последнего претендуют на желанные путевки (еще Словения и Дания). Игра между финнами и казахами должна была отсеять одну из команд в борьбе за квалификацию на Евро, поэтому оба коллектива вели адскую борьбу на поле.

В первом тайме хозяева поля открыли счет в матче, дожав своего оппонента, однако "пугачи" отказались от собственного стиля игры, что подарило им проблемы. Казалось, "ястребы" и так все многое добились в нынешней отборочной кампании, но они очень хотели вырвать победу, активно пытавшиеся реализовать. На 77-й минуте Зайнутдинов уверенно забил пенальти, а на 89-й – замкнул подачу с углового, выведя свою команду в лидеры, а также став самым результативным игроком в истории сборной Казахстана (14 голов).

Видеообзор матча:

Кстати говоря. Сборная Украины может попытаться попасть на Евро из Лиги наций, если не удастся выиграть отборочную дуэль в Италии. В частности, если две команды выше "сине-желтых" в рейтинге (Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия Финляндия), выйдут на континентальный турнир, то мы попадем в плей-офф. Но вот "филинки" подставляют нас, поскольку практически потеряли шансы выйти на Евро через группу.

Таким образом, казахи вышли на третье место в группе (15 очков). "Ястребов" опережают только словенцы и датчане (по 16 баллов), имеющие еще по матчу в запасе. Но вот сборную Казахстана еще ждут две последние игры, а именно против тотального аутсайдера Сан-Марино и прямого конкурента Словении.

Отборочная группа / Flashscore