После поражения в финале Евро-2024: Гарет Саутгейт уходит с поста главного тренера сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил об отставке. Наставник принял решение искать новые вызовы.

В воскресенье, 14 июля, состоялся финал Евро-2024. В решающем матче Англия проиграла сборной Испании, в очередной раз оставшись без трофея.

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Саутгейт ушел в отставку

Футбольная ассоциация надеялась, что наставник продлит контракт после того, как вывел команду в финал чемпионата Европы-2024 по футболу.

Как гордый англичанин, для меня было честью всей моей жизни играть за Англию и руководить сборной Англии. Это значило для меня все, и я отдал ей всю свою жизнь. Но настало время перемен и новой главы. Воскресный финал в Берлине против Испании был моей последней игрой на посту тренера сборной Англии,

– отметил Гарет Саутгейт.

Контракт наставника был рассчитан до декабря 2024 года и футбольная ассоциация планировала дать ему отдых, чтобы обдумать решение. Однако после 8 лет со сборной Англии, Гарет Саутгейт принял решение покинуть пост главного тренера.

В качестве преемника Саутгейта рассматривают Эдди Хоу из Ньюкасла, Грэма Поттера, экс-наставник Баварии Томас Тухель, экс-тренера Челси Маурисио Почеттино, Ли Карсли, а также экс-игроков сборной Англии Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда.

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